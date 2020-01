Enquanto discutia o "problema do vinho" na América durante o programa 'Live With Kelly and Ryan', esta segunda-feira, Kelly Ripa revelou que deixou de beber álcool.

"Eles estão a dizer que os americanos compraram menos vinho no ano passado", disse ao colega e também apresentador Ryan Seacrest.

"Acredito que foi porque deixei de beber. Influenciei o mercado. Não estou a dizer que expulsei as pessoas", acrescentou. "Estou a dizer que deixei de comparar vinho e há uma queda de 25%", continuou.

Por sua vez, Seacrest assumiu parte da 'responsabilidade'. "Comecei a fazer o programa e ela deixou de beber. [...] Foi bom ou mau?".

Após a questão do colega, Kelly não tardou em responder: "É incrível".

Leia Também: Jennifer Aniston mostra o truque que usou para não amarrotar o vestido