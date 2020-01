Jennifer Aniston viveu uma noite cheia de emoções no último fim de semana. A atriz não faltou à gala dos SAG Awards, tendo sido uma das grandes vencedoras quando recebeu o prémio de Melhor Atriz em Série Dramática, pelo seu trabalho em 'The Morning Show'.

Depois de toda a agitação da cerimónia, Jennifer recorreu à sua página do Instagram para mostrar aos fãs como é que fez para não amarrotar o vestido na viagem até ao local onde decorreu a gala, no Shrine Auditorium, em Los Angeles.

Quase deitada no banco de trás do carro, é assim que podemos ver Aniston na fotografia que partilhou na rede social. "Sem vinco... é mais difícil do que parece", disse na legenda da referida imagem.

Mas não ficou por aqui e mostrou uma outra foto, após gala, onde é possível ver o seu vestido dobrado numa banheira ao lado do galardão que ganhou. "Em algum momento entre estas duas fotos, os meus colega deram-me um presente que vou apreciar e uma noite que nunca vou esquecer. Obrigada SAG Awards, 'The Morning Show' e ao nosso incrível elenco e equipa. Vamos voltar ao trabalho", acrescentou.

