Cristina Ferreira deixou que a nostalgia tomasse conta do seu coração esta quarta-feira. Ao lembrar imagens antigas, a apresentadora chegou à conclusão de que passaram cinco anos desde que fez furor nas passadeiras vermelhas de Cannes.

A apresentadora esteve num evento, que decorria em paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, no papel de embaixadora da marca Magnum, corria o ano de 2015. Um ano depois, o rosto da SIC volta à cidade francesa, novamente no papel de embaixadora, mas desta vez com a companhia de Rita Pereira.

Ainda se lembra dos looks que fizeram Cristina brilhar nestas ocasiões? Veja a galeria para recordar como tudo aconteceu.

