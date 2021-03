Em casa de César Mourão vive-se um dia duplamente especial. Além de se celebrar o Dia do Pai, esta sexta-feira, 19 de março, a companheira do apresentador e humorista, Joana Lousão, completa mais um ano de vida.

Uma data que César Mourão quis assinalar logo pela manhã na sua página de Instagram. "Esta é a minha mulher e o seu reflexo. Tenho dias que penso que seria melhor viver com o seu reflexo, mas o reflexo disso não seria tão bom", começou por escrever.

"Hoje faz anos, e a atenção é para ela. Há quatro anos que me estraga o dia do pai, e por conseguinte estraga o do sogro também. Mas os outros 364 (mais dia, menos dia) melhora muito. Amo até o teu reflexo", rematou.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Martim e Xavier. César Morão é ainda pai de Mariana, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: As carinhosas partilhas dos famosos no Dia do Pai