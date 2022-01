Cristina Ferreira conduziu este domingo, 9 de janeiro, a segunda gala do 'Big Brother Famosos' depois de se ter estreado como anfitriã do reality show - um desafio que abraçou com algum nervosismo, mas que está a receber os maiores elogios do público.

Esta madrugada, após o direto, a estrela da TVI partilhou nas redes sociais algumas imagens da gala e na legenda desabafou: "Gerir uma gala do BB é gerir muitas emoções ao mesmo tempo. O choro, o riso, a tensão, a ironia. E nunca deixar de ter coração. Seguimos para a próxima gala e esta semana promete".

A publicação não passou despercebida e recebeu várias reações em apoio a Cristina Ferreira, nomeadamente de Pedro Teixeira, que reagiu com uma série de emojis de aplausos, e Lili Caneças.

"Há 20 anos que não via um Big Brother. Conseguiste Cristina, o sucesso deste programa é teu", afirmou a socialite na caixa de comentários.

