Como já tinha revelado, no dia em que sofreu um AVC, o companheiro de Luísa Castel-Branco oferece-lhe três rosas. Este ano não foi exceção e voltou a ser presenteada com as flores, como fez questão de mostrar aos que a seguem no Instagram.

"É assim todos os anos. Há 16 anos eu tive um AVC, e há 16 anos que o Francisco me deixa sempre três rosas, cada uma com um símbolo diferente. O tempo passa a voar, eu tenho que agradecer a Deus por estar cá. Ele tem boa memória porque eu nunca me lembro do dia em que foi. Na verdade acho que prefiro esquecer tudo. Um abraço. Bom ano", disse a figura pública num vídeo que publicou na rede social este sábado, dia 28 de dezembro.

