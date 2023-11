Grande parte das crianças que hoje são adultas cresceram com as séries do Disney Channel, em particular com 'Zack & Cody: Todos a Bordo', o que ajuda a que um momento especial da produção se tenha hoje tornado viral em todas as redes sociais.

Num dos episódios, as personagens Zack e Cody, interpretadas pelos gémeos Dylan e Cole Sprouse, tentam reservar uma mesa num restaurante, tendo obtido da empregada uma resposta que os surpreendeu: "Consigo encaixar-vos às 19h30... de 16 de novembro de 2023".

"Mas isso é daqui a 15 anos", atirou um dos irmãos, com o outro a acrescentar: "E se não me apetecer comer comida italiana nesse dia?".

O momento está a ser partilhado em várias plataformas e os comentários são de todos os tipos. Se há quem implore para que o vídeo seja partilhado pelos atores nas redes sociais, há também donos de restaurantes italianos que dizem ter uma mesa para dois na noite de hoje, caso Dylan e Cole Sprouse queiram mesmo ter uma experiência italiana.

Veja abaixo o vídeo que está a dar que falar.

