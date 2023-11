Gwyneth Paltrow recebeu a visita dos filhos para as celebrações do Dia de Ação de Graça, uma das épocas festivas mais emblemáticas dos Estados Unidos.

Na passada quinta-feira, a atriz partilhou no Instagram algumas imagens enquanto aproveitava os momentos em família com a sua filha Apple, de 19 anos, e filho Moses, de 17. Os jovens, recorde-se, são fruto do casamento terminado com Chris Martin.

Entre as imagens, Paltrow, atualmente com 51 anos, mostrou Moses vestido de fato e uma fotografia onde recebe um beijo da filha. Mas não ficou por aqui.

"Pode não parecer que fui eu quem cozinhou tudo isto, mas fui", brincou com os seguidores numa outra partilha, revelando os seus dotes culinários.

