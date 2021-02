Gwyneth Paltrow revela que esteve infetada com Covid-19 "no início", luta que partilhou agora com o mundo, através do seu site, Goop.

A atriz, de 48 anos, decidiu abrir-se sobre a sua experiência em relação ao novo coronavírus, falando dos sintomas que teve na altura, como a "fadiga".

"Em janeiro fiz alguns exames que mostraram níveis realmente altos de inflamação no meu corpo. Procurei um dos melhores especialistas que conheço. [...] Ele explicou-me que este era um caso em que o caminho para a cura seria mais longo do que o normal", escreveu.

A atriz referiu ainda que tem tido mais cuidado com a alimentação desde que recuperou do vírus. Para ver o texto na íntegra, clique aqui.

