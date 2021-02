Blythe Danner, mãe de Gwyneth Paltrow, completou 78 anos esta quarta-feira, 3 de fevereiro, data que a filha mãe deixou passar em branco.

No Instagram, Gwyneth dedicou uma carinhosa mensagem à mãe. "Esta linda criatura enche os nossos corações de tanto calor. Ela confunde os nomes e as palavras da maneira mais hilariante e única. Ela é cheia de vida e incrivelmente forte. Ela ama os netos mais do que tudo no mundo", começou por escrever a atriz.

"Admiro tantas coisas nela e hoje é o seu aniversário. Feliz aniversário, do fundo dos nossos corações, a tua família ama-te muito, mamã", completou.

