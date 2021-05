Gwyneth Paltrow recorreu à sua página de Instagram para celebrar o aniversário da filha, Apple, que completou 17 anos esta sexta-feira, 14 de maio.

Neste dia especial, a atriz publicou uma fotografia da jovem e escreveu: "[...] Minha menina mais doce... És a minha vida! Fazes-me rir muito todos os dias. És brilhante e trabalhadora. És totalmente tu, que eu respeito e admiro muito".

"[...] És uma inspiração. Lembro-me tão bem da amanhã em que vieste ao mundo que não consigo acreditar que foi há 17 anos. Feliz aniversário, meu anjo", acrescentou.

Perante a partilha, foram muitas as celebridades que fizeram questão de desejar um feliz aniversário a Apple na caixa de comentários. Entre as reações, vários fãs não deixaram também de destacar as semelhanças físicas da jovem com a mãe. "Gwyn, ela está cada vez mais parecida contigo à medida que envelhece", pode ler-se entre as mensagens.

Veja tudo na publicação abaixo:

Recorde-se que Gwyneth Paltrow é ainda mãe de Moses, de 15 anos, fruto do casamento terminado com Chris Martin.

