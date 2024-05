Gwen Stefani e Gavin Rossdale celebraram publicamente o aniversário do filho mais velho, Kingston, que completou 18 anos no domingo, dia 26 de maio.

"O mais feliz dos aniversários, Kingston. O meu primeiro filho. Não acredito que hoje já fazes 18 anos... Amo-te", escreveu a cantora junto de um vídeo com várias imagens do filho e que pode ver abaixo.

"Feliz aniversário, Kingston. Hoje é um grande passo em direção ao teu futuro. Até agora, a melhor viagem da minha vida e mal posso esperar para ver para onde vais a partir daqui. Acredito totalmente em ti e admiro profundamente o homem que tens dentro de ti", pode ler-se na publicação do pai 'babado'.

"Estás no comando do teu destino, por isso escolhe com sabedoria", acrescentou, destacando de seguida o "talento musical" do filho, dando a entender que irá seguir o caminho dos pais.

De recordar que o ex-casal deu as boas-vindas a Kingston em maio de 2006, quatro anos depois de terem dado o nó em Londres. Têm ainda em comum os filhos Zuma, de 15 anos, e Apollo, de 10. Em 2015, Gwen Stefani e Gavin Rossdale separaram-se.

