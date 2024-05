O amor de Gwen Stefani e Blake Shelton não passa despercebido quando estão em público.

O casal esteve presente na 27.ª gala anual 'Keep Memory Alive - Power of Love', onde Blake Shelton foi o homenageado da noite, na sexta-feira, dia 10 de maio, no Fontainebleau Las Vegas.

Os artistas - casados desde 2021 - posaram juntos na passadeira vermelha e mostraram-se muito apaixonados e sorridentes.

