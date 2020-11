Gusttavo Lima surpreendeu os fãs no início de outubro ao anunciar o fim do casamento com Andressa Suita, com quem estava desde 2012. A notícia apanhou todos de surpresa, incluindo a própria companheira, que num desabafo nas redes sociais afirmou nada dava a entender que o cantor queria o término.

No entanto, parece que esta era uma ideia que Gusttavo Lima tinha já desde o início do ano.

Conforme fontes próximas revelaram ao jornal Metrópoles, o artista de sertanejo já vinha a revelar a intenção de se divorciar desde janeiro.

O que terá motivado Gusttavo Lima a querer o divórcio foi o facto de alguns familiares de Andressa Suita se mudarem para casa do casal, o que levou a que sentisse que a privacidade da família estava a ser invadida. Com a quarentena, devido à pandemia da covid-19, os conflitos entre ambos aumentaram.

O cantor e a ex-mulher começaram a namorar há oito anos e casaram-se em 2015. Da união nasceram Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

