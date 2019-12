Gusttavo Lima tem vindo a partilhar nas redes sociais muitos dos momentos que passa com os filhos e esta quarta-feira foi a vez do mais velho ser o principal destaque numa publicação que fez no Instagram.

Em alguns vídeos que partilhou nas stories da rede social, o cantor mostrou o pequeno Gabriel, de dois anos, a 'tocar' piano. Um momento que deixou o artista 'derretido'.

Por sua vez, a mulher do cantor brasileiro, Andressa Suita, publicou um outro vídeo onde Gusttavo aparece a ensinar Gabriel a tocar bateria. Momentos que pode ver na galeria.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, Samuel, de um ano e meio.

