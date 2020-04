Gusttavo Lima decidiu deixar de fazer 'concertos' em direto no Instagram após ter sido criticado por causa dos mesmos. Um assunto que foi abordado pelo próprio artista, na madrugada desta quinta-feira.

De acordo com a revista Quem, Gusttavo "tornou-se alvo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária por causa de publicidade a bebida alcóolica, uma vez que aparece a beber à frente das câmaras".

"Àqueles que só criticam e não ajudam em nada, vai um conselho: não precisam de ajudar, mas não atrapalhem quem está a tentar ajudar os nossos irmãos necessitados", disse o cantor.

Mesmo tendo recebido apoio por parte de alguns fãs, o artista foi novamente criticado e decidiu 'cortar o mal pela raiz'.

"Obrigado por tanto carinho... Vocês são f****. Acho que não rola mais [lives], enfim... nos encontramos em breve", comunicou, como cita a publicação brasileira. "Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas neste momento. Não farei live para ser censurado", desabafou.

