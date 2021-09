Esta quarta-feira, 1 de setembro, Gustavo Santos esteve no programa 'Casa Feliz' à conversa com João Baião, lugar onde acabou por falar do seu divórcio de Sofia Lima, com quem tem dois filhos em comum: Salvador, de quatro anos, e Xavier, de um.

Resolvido e já com um novo amor - a amiga de longa data Fernanda Zimmermann, o escritor lembrou a difícil fase após a separação e como prioriza atualmente os filhos.

"Não abro mão de estar com os meus filhos todos os fins de semana, não é de 15 em 15 dias. Faço 800 km porque estou a viver no Alentejo e eles em Sintra com a mãe, com quem tenho uma relação extraordinária, e assim é que tem que ser. Não há advogados, não há nada, é tudo na base da conversa e do amor que temos pelos nossos filhos", garantiu.

"O início foi uma morte. Aquele projeto como ele era morreu e eu tive que viver essa morte. Vivi no campo, na natureza, sem distrações, sem pessoas, sem nada. Era eu e a dor. Por isso é que sinto que consegui ultrapassá-la e curá-la tão depressa. Se a cura não tivesse sido feita era incapaz de me entregar a alguém nas condições em que me encontrava, era impossível", refletiu ainda.

No programa, acabou por ser surpreendido pela namorada. Veja o momento.

