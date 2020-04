Esta quinta-feira, dia 16, Fátima Lopes esteve à conversa com Gustavo Santos durante o programa da TVI, 'A Tarde é Sua'. Depois de ter revelado que tinha sido pai pela segunda vez há menos de um mês, o também escritor aproveitou para refletir sobre a situação atual por que o mundo está a passar.

"Se olharmos para o estado do mundo neste momento, a Covid é um mensageiro de amor a dizer 'isto como está não pode continuar'. A economia não pode estar acima da educação, da família, da natureza, da saúde", justifica.

Entretanto, acrescenta: "A economia vai levar um abalo brutal e ainda bem. A economia mata as pessoas, às vezes não lhes tira o ar, mas mata-as porque as manipula, escraviza, amedronta, as ameaça. [...] Há muitas pessoas que vão manter o registo e outras vão ser despertadas", completou.

