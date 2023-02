Fevereiro ficou marcado para o guitarrista dos Maroon 5, James Valentine. Isto porque foi no dia 6 deste mês que o artista deu o nó.

James casou-se com a companheira de longa data, Alexis Novak, novidade que fez questão de partilhar com o mundo através de uma publicação que deixou no Instagram.

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente deram os parabéns ao casal na caixa de comentários após verem duas fotografias do grande dia. Veja as imagens na publicação abaixo e todas as reações.

Leia Também: Comentário de Meghan sobre casamento de Kate e William vem à tona