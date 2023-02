Antes de conhecer e casar com o príncipe Harry, Meghan Markle era atriz e dona de um blog - 'The Tig', onde abordava os mais diversos assuntos e um deles, segundo a imprensa internacional, foi o casamento entre Kate Middleton e o príncipe William, que aconteceu em 2014.

A agora duquesa de Sussex evidenciou as "conversas infinitas" sobre o matrimónio, que não paravam na época, chegando mesmo a referir que nunca sonhou em ser princesa.

"Para aqueles que não estão familiarizados com a referência dos desenhos animados dos anos '80, a She-Ra era a irmã gémea do He-Man e uma rebelde de espada em punho conhecida pela sua força. Não se trata de todo da Cinderella", revela, notando que 'She-Ra e as Princesas do Poder' era a sua grande inspiração.

"Mulheres adultas parecem ter esta fantasia. Reparem na pompa e circunstância à volta do casamento real e das conversas infinitas sobre a princesa Kate", notou ainda.

Vale notar que Meghan acabou com o blog antes de casar com o príncipe Harry.

