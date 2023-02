A presença do príncipe Harry e de Meghan Markle na coroação de Carlos III, marcada para o dia 6 de maio na Abadia de Westminster, ainda é um incógnita. O rei já convidou o filho mais novo, contudo, antes do dia do grande evento é provável que ambos se encontrem para terem uma conversa séria.

Segundo a imprensa internacional, Harry, duque de Sussex, quer falar com o soberano e com o irmão, o príncipe William, antes de tomar uma decisão final - quanto à sua presença na cerimónia.

"O Harry tem sido muito claro quanto à sua posição e não pretende mudar. Ele não irá se sentir o mesmo ambiente tóxico que sentiu no Jubileu de Platina da rainha Isabel II e no funeral da mesma. Ele disse que quer reconciliar-se com a família, mas até agora nada disso aconteceu", revelou uma fonte ao Mirror.

No passado fim de semana, o Palácio de Buckingham confirmou que Harry e Meghan tinham recebido o convite para a coroação.

Resta agora esperar e ver qual será a resposta final.

