À semelhança do que tem vindo a acontecer ao longo da manhã, também António Raminhos comentou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que começou na madrugada desta quinta-feira, 24 de fevereiro, após bombardeamentos por parte do exército russo.

Na sua conta de Instagram, o humorista publicou o seguinte texto:

"E.T.- Que planeta é este?

Humano- Isto é a Terra!

E.T.- É porreiro viver aqui?

Humano- Oh, pá… é como tudo! Nos últimos dois anos tivemos uma pandemia que não se sabe muito bem como aconteceu…

E.T.- Ah, pois… foi uma bactéria?

Humano- Pois… ou se calhar o facto de humanos estarem a comer bichos que não deviam… ou então foi criado em laboratório.

E.T.- Porquê?

Humano- Porque nós desde pequenos gostamos de experimentar merdas. Por exemplo, eu metia álcool no polegar e puxava fogo a ver quanto tempo durava. É assim.

E.T.- Bom, mas suponho que face a um problema desse género o mundo trabalhou em conjunto…

Humano- Não, basicamente criou-se uma vacina houve malta que tomou outra que não tomou, chamaram burros uns aos outros e foi dois anos nisto, agora é que parece que começou a melhorar.

E.T.- Quer dizer que posso visitar a terra com a minha família?

Humano- Podes… não vás é à Ucrânia.

E.T.- O tempo é mau?

Humano- ... É mais o Putin".

Leia Também: "Momento é crítico para o mundo". Programa 'Casa Feliz' interrompe direto