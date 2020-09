Começa hoje uma das temporadas mais intensas no que à televisão diz respeito. Sem dúvida que a marcar a rentrée está o regresso de Cristina Ferreira à TVI, após dois anos na SIC. A guerra de audiências espera-se assim renhida, uma vez que a estação de Queluz continua a apresentar bons resultados, mês após mês.

Ainda esta terça-feira, dia 1, por exemplo, a TVI revelou ter tido o melhor resultado do ano.

"Obrigado por estar desse lado! A TVI conseguiu, em agosto, o melhor resultado do ano, encurtando assim a distância para a liderança!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

De acordo com os dados da CAEM/GFK, a TVI alcançou 15,6% de share no all day, o que representa uma subida sólida pelo quinto mês consecutivo. Já no prime time, os 19,6% conquistados correspondem ao melhor valor desde maio de 2019", lê-se numa publicação feita na sua conta de Instagram.

Será que Cristina Ferreira irá conseguir conquistar a liderança de outrora?

