Bárbara Norton de Matos decidiu partilhar um desabafo com os seguidores da sua página de Instagram, enquanto fazia a habitual caminhada, tendo falado sobre os pais separados que partilham a guarda das crianças.

"Hoje caiu uma lágrima. Não sei, estou super sensível. Fui deixar a miúda na escola e vai começar a semana do pai, e não me costuma custar tanto, mas hoje custou-me imenso. Fiquei com um aperto na barriga, não sei se foi porque estivemos muito intensas esta semana...", começou por partilhar num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 15 de dezembro.

"A miúda está melhor das suas birras, muito melhor. A Florzita está mais controlada, acho que a mudança da escola fez-lhe bem. Acontece-vos o mesmo?", acrescentou, referindo-se à filha mais nova, fruto da relação terminada com Ricardo Areias.

"É meio estranho, às vezes acho que a guarda partilhada faz todo o sentido, há outras que custa mais estas mudanças de 'chip'. Se custa a nós adultos, imaginem aos miúdos. Às vezes não sei se é bom, se é mau, ou se somos nós que complicamos mais e os miúdos levam mais na boa. Um dilema que tenho em relação a estas mudanças", disse ainda num outro vídeo. Veja tudo na galeria.

A atriz, recorde-se, é ainda mãe de Luz, filha mais velha, que nasceu de uma anterior relação.

