A gala de domingo, 10 de agosto, do 'Big Brother Verão' ficou marcada, como seria de esperar, por momentos de grande tensão. Bruna acabou em lágrimas ao assistir a tudo e a produção fala numa "noite de terror" no reality show da TVI.

Bruno de Carvalho recusou ordem do Big Brother em direto

Bruno de Carvalho recusou ainda no decorrer da gala uma ordem do Big Brother. Durante uma dinâmica, o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal foi desafiado a escolher qual o concorrente de quem queria livrar-se durante 24 horas.

"Eu começava por expulsar as pessoas que batem palmas à Catarina Miranda, mas não pudendo fazer isso, o Afonso", respondeu, ficando a saber de imediato que a dinâmica lhe traria o "reflexo". Posto isto, por ordem do Big Brother, Bruno de Carvalho teria de passar 24 horas sempre junto a Afonso - como se fosse o seu reflexo.

"Esqueça lá, comece já a pensar na sanção. Esqueça lá isso, de todo. Não me vou sujeitar a isso. Já me sujeitei demasiado neste programa, não me vou sujeitar a isso", ripostou de imediato, recusando fazer a tarefa mas, aparentemente, sem qualquer punição por parte da produção.

Ofensas, insultos e gritaria

Bruno de Carvalho referiu-se a Afonso e Catarina Miranda como "pessoas infantis".

"Ela não acredita no respeito pelos mais velhos", disse a respeito de Catarina Miranda. "Para mim é o que eles são os dois e têm um completo nada. [Afonso e Catarina] Apenas têm um objetivo em comum, que é cilindrar todos os outros pela maldade", apontou ainda ao falar sobre os colegas.

Já durante um confronto cara a cara, houve gritaria e novos insultos. "Chamou-me indiretamente vaca", disse Miranda.

"Um anda de moletas, o outro só come e dorme a outra doí-lhe a garganta", referiu ainda a participante, acusando Bruno de ser "um ordinário".

O dia seguinte à alegada "noite de terror"

"Isto para mim é trauma, é muito mau eu passar por estes filmes. Ninguém sabe o que mexe comigo", disse Bruna ao falar com as restantes colegas de casa durante um pequeno almoço de amigas.

A cantora confessou ter desabado em lágrimas depois da cadeira quente, que uma vez mais ficou marcada por gritos, insultos e confrontos tensos.

"Ontem foi horrível", apontaram as participantes de 'BB Verão', mostrando-se dececionadas com o comportamento de Bruno de Carvalho.

"O Bruno está chateado e quer que desistam e que vão atrás dele", apontou Kina. "O que aconteceu ontem foi o escalar de muita coisa", completou Ana Duarte.