Depois de ter anunciado, recentemente, o noivado de Esdras de Souza, Gretchen recebeu várias críticas por estar prestes a casar-se pela 18ª vez, como destaca a revista Quem.

Comentários que a cantora, de 61 anos, fez questão de não dar importância.

"Foi a própria vida que me fez ser assim. Sofri tanto bullying no decorrer da minha carreira e da minha vida... as pessoas diziam o que queriam a meu respeito sem me conhecer, sem saber como sou como pessoa. Comecei a formar uma resistência grande, com segurança e maturidade. Claro que a idade ajuda muito, acabámos por mudar a visão das coisas”, disse a artista, citada pela revista.

Noiva, Gretchen confessa que não tem pressa para dar o nó, realçando que nada mudou desde que foi pedida em casamento.

“Está tudo exatamente como estava antes. Ele só me pediu em noivado", afirmou. "Até porque neste momento de pandemia nem temos como programar alguma coisa. Não adianta tomar decisões agora. A única coisa que a sabemos e é que, se for e quando for, será em Belém, lugar dos amigos e da família dele. Não seria viável sairmos daqui e ter que fazer um casamento praticamente sozinhos", explicou.

