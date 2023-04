Sandrina Pratas sofreu uma complicação de saúde nas últimas horas e precisou de recorrer às urgências do Hospital do Espírito Santo, em Évora, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Grávida pela primeira vez e já no segundo trimestre da gestação, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' mostrou no Instagram imagens nas quais surge deitada numa cama de hospital.

"Estamos em repouso", disse, sem revelar o que terá levado ao seu internamento.

Sandrina quis agradecer "o apoio" das "muitas pessoas" que lhe enviaram mensagens de força e mostrou-se esperançosa de que "vai correr tudo bem" e conseguir regressar a casa em breve.

A jovem alentejana, recorde-se, está grávida de uma menina, que vai chamar-se Ariel, resultado da relação com o brasileiro Lucas Santos.

