Kylie Jenner não perde o seu lado ousado, mesmo estando grávida pela segunda vez. Ainda esta sexta-feira, 8 de outubro, a empresária, de 24 anos, deu nas vistas com um visual que partilhou com os seus seguidores do Instagram.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, trata-se de um conjunto totalmente vermelho e bastante justo, que deixou evidenciada a sua barriga (que cresce a cada dia que passa).

Note-se que Kylie já é mãe da pequena Stormi, de três anos, fruto do seu relacionamento com Travis Scott.

Leia Também: Kylie Jenner e Travis Scott não sabem o sexo do segundo filho?