No Dia Internacional da Mulher Sara Prata usou a sua conta de Instagram para dar uma novidade aos seus fãs. Grávida pela primeira vez, a atriz revelou que vai ser mãe de uma menina, algo que a deixou muito feliz.

"Não podia celebrar este dia de melhor forma. Vamos ter uma menina. Sinto que irei ser ainda mais mulher ao tê-la a meu lado", afirma na legenda de um pequeno vídeo.

"Quero passar os valores, os sonhos, a certeza de conseguirmos tudo, e tudo com uma capacidade de amar que não se coloca em palavras. Amar com o tal coração a bater fora do peito e ainda nem a conheci", continua.

Entretanto, elogia o companheiro e pai da filha: "O João é o exemplo de Homem que quero ao nosso lado. Em 2 minutos já estava convertido ao desafio de conhecer uma realidade diferente da dele, e de se conhecer melhor por ser pai de uma menina. Vai ser uma menina do papá... e isso é tão bom. O nosso mundo ficou mais forte, mais forte e mais cor-de-rosa, mas também podia ser às pintas, amarelo, azul, laranja, sei que ficou mais colorido", completa.

