Sara Prata surpreendeu os fãs com a notícia de que espera o primeiro bebé em janeiro e este sábado fez as delícias dos seguidores com uma fotografia em que exibe a já enorme barriguinha.

A atriz aparece na praia em fato de banho e não escondeu estar fascinada com esta fase da gestação.

"Viemos apanhar um solinho. E este amor que não pára de crescer... Nunca pensei tornar-me uma mãe babada tão cedo", confessou na legenda da imagem.

