Carina Caldeira vive uma fase muito feliz da sua vida. A apresentadora do 'Porto Canal' esteve hoje à conversa com Cristina Ferreira. Abordando o seu relacionamento de longa data assim como o facto de estar grávida pela primeira vez, foi também nesta ocasião que acabou por revelar o sexo do bebé.

"É menina!", lê-se entretanto numa publicação feita nas redes sociais.

Mostrando-se muito entusiasmada com esta novidade, Carina assumiu que sempre quis uma menina e que até já comprou um body cheio de lantejoulas.

Leia Também: Carina Caldeira, apresentadora do Porto Canal, está grávida