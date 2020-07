Carina Caldeira, apresentadora do Porto Canal e digital influencer, prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto do casamento com Francisco Cardia.

Uma novidade que foi anunciada em conversa com Cristina Ferreira, na revista 'Cristina'.

"GRÁVIDA. Carina Caldeira, parabéns. Obrigada por escolheres a revista 'Cristina' para anunciar a luz na tua vida", lê-se na legenda do vídeo publicado na página de Instagram de Cristina Ferreira, onde a apresentadora do Porto Canal partilha a boa-nova.

"Estou grávida. Nem eu ainda acredito quando digo isto", diz Carina no vídeo que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: Emma Roberts está grávida pela primeira vez