Mafalda Rodiles voltou manifestar-se na sua página de Instagram sobre a terceira gravidez, onde fez uma pequena reflexão.

"Gosto muito de estar grávida, adoro imaginar a carinha dele, adoro a contagem das semanas, adoro sentir a barriga a mexer e sinto-me quase sempre bem tirando alguns enjoos ou cansaço no primeiro trimestre. Amo escolher o nome, nem sempre é fácil porque somos muitos aqui em casa, adoro escolher as roupinhas, o berço e o carrinho e por mais que seja a minha terceira gravidez há sempre novidades e coisas que já não nos lembramos", começou por escrever a atriz, tendo confessado que o seu momento "favorito" é a hora do parto.

"O meu momento favorito é o parto, penso quase diariamente nesse dia tão especial… Não tenho pressa que chegue o dia, mas sei que será mágico. Foi sempre no primeiro olhar que me apaixonei pelos meus filhos. Hoje tenho a família que sempre sonhei e sei que este bebé só vai trazer ainda mais amor", completou.

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto da relação com Gustavo Santos. A atriz é mãe de mais duas crianças, Mel e Martim, fruto da relação terminada com Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos já é pai de Salvador e Xavier, da relação passado com Sofia Lima.

Leia Também: Mafalda Rodiles pretende voltar a viver experiência do parto em casa