Mafalda Rodiles tem-se mostrado aberta a falar com os seguidores sobre esta terceira gravidez, e acabou por contar os desejos em relação ao parto.

A atriz explicou que pretende que o parto seja em casa, assim como aconteceu com o filho Martim.

"No outro dia perguntei-vos o que queriam saber sobre parto em casa. E sim, se estiver tudo bem quero que o meu bebé nasça em casa, assim como o meu filho Martim nasceu", escreveu numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 7 de março.

© Instagram

De recordar que Mafalda Rodiles já é mãe de Martim e Mel, fruto da relação anterior com Edgar Miranda. Atualmente encontra-se grávida do primeiro bebé em comum com Gustavo Santos.