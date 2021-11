Jennifer Lawrence foi vista novamente em público depois de ter sido noticiada a gravidez da atriz.

À espera do primeiro bebé em comum com Cooke Maroney, a artista, de 31 anos, tem estado no centro das atenções e esta quarta-feira não escapou às lentes dos paparazzi.

Jennifer Lawrence foi vista a passear na cidade de Nova Iorque com um look mais casual.

© Reprodução People / THE IMAGE DIRECT

