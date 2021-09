Depois de ter sido noticiado na imprensa internacional que Jennifer Lawrence, de 31 anos, estava grávida pela primeira vez, eis que agora foram partilhadas as primeiras imagens da sua barriguinha de grávida.

Conforme se pode ver pelas fotografias de paparazzi, a atriz de Hollywood aparece com um macacão de padrão floral nas ruas de Manhattan, Nova Iorque, antes de um almoço com uma amiga.

Note-se que o bebé é fruto do casamento da estrela com Cooke Maroney, de 37 anos, com quem deu o nó em fevereiro de 2019.

