"Testei positivo", é desta forma que Inês Gutierrez revela nas redes sociais que está infetada com o novo coronavírus.

"Estou grávida e, por isso, só pude levar as vacinas mais tarde, depois da ecografia morfológica, e admito que, por estar grávida, o meu medo aumenta, claro. Felizmente, no dia 5 de Janeiro levei a 2ª dose da vacina e sinto-nos mais protegidas, mesmo estando infectada", realça a apresentadora.

Inês confessa estar com vários sintomas da doença: "febre, dores no corpo, na garganta e constipada… no fundo, como se estivesse com uma valente gripe. Típico também do habitual baixo sistema imunitário das grávidas".

"A parte boa: ontem estava bem pior do que hoje. Agora, sim, tenho um bom pretexto para estar de repouso absoluto e estar uma semana na nossa bolha de amor. Comida do bem e muitos líquidos também ajuda. Queria só dizer-vos que estou bem, calma, tranquila e a descansar. Agora é paciência e pôr-me boa. Para vocês: saúde", termina.

Às suas palavra a namorada de João Montez junta um conjunto de fotografias onde se mostra na cama a receber o 'mimos' do companheiro.

