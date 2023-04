A filha de Bruce Willis e Demi Moore que está grávida pela primeira vez, Rumer, foi 'apanhada' nas ruas de Los Angeles na tarde desta sexta-feira.

As imagens foram logo destacadas pelo Daily Mail e podemos ver Rumer, de 34 anos, com uma grande barriga de grávida e ao natural - sem maquilhagem e com um look descontraído.

Fotografias que foram captadas depois de ter partilhado um desabafo nas stories da sua página de Instagram, onde confessou que "não se estava a sentir bem".



© Instagram_rumerwillis

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto da relação de Rumer com Derek Richard Thomas.