Débora Monteiro juntou-se às várias figuras públicas nacionais que se manifestaram nas redes sociais sobre a pandemia Covid-19.

Na página que tem no Instagram, a atriz começou por deixar uma palavra de carinho a todos os que se mostraram preocupados consigo, uma vez que está grávida de gémeos.

Débora afirma que está tudo bem e apelou a que todos adotem as medidas de prevenção por causa do surto do novo coronavírus.

"Quero agradecer a todos as mensagens de preocupação. Nós estamos bem, em casa a ter os cuidados essenciais na prevenção desta pandemia. Aliás, como todos nós devemos fazer! A prevenção de higiene e segurança é o método mais eficaz de contenção. Estamos a passar por uma situação que inspira cuidados, mas que também inspira prudência para que não se instale o caos. A colaboração e civismo de todos nós é essencial para que tudo corra bem", destacou.

