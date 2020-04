Ciara está grávida do terceiro filho e esta quarta-feira foi dia de fazer uma nova ecografia. No entanto, por causa da pandemia da Covid-19, a sua ida ao médico não foi como gostaria, pois não contou com a presença do marido, Russell Wilson.

Isto porque os hospitais e clínicas têm implementado algumas medidas rígidas no que diz respeito aos acompanhantes das grávidas por causa da Covid-19.

Ainda assim, Ciara fez questão de incluir o companheiro neste momento especial e fez uma videochamada com o mesmo, como mostrou aos que a seguem no Instagram.

Recorde-se que a cantora e Wilson são ainda pais de Sienna, de dois anos. Ciara é também mãe de Future Zahir, de cinco anos, fruto da relação anterior com Future.

