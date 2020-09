Grávida do terceiro filho, Chrissy Teigen foi hospitalizada devido a um forte sangramento. A modelo, de 34 anos, que já se encontrava de repouso devido a pequenas perdas de sangue, que duravam há quase um mês, deu entrada no hospital durante o fim de semana.

Nas suas redes sociais, a mulher de John Legend atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde e explicou como percebeu que algo não estava bem. "Hoje, a grande diferença é que era como se você abrisse uma torneira no mínimo e a deixasse correr", refere sobre o sangramento que ditou o seu internamento.

"É tão estranho, porque sinto-me muito bem. Em geral, estou no meu momento mais feliz da gravidez e em termos de estado de espírito. Sinto-me mais feliz do que se não estivesse grávida. É por isso que é tão difícil para mim aceitar a situação", lamenta.

Chrissy Teigen partilhou com os fãs diversos vídeos no hospital, onde surge acompanhada pelo marido - John Legend - e sem querer acabou por revelar o número de telefone do seu quarto. A publicação obrigou à sua mudança de quarto e levou a que esta reforçasse o pedido para que deixem de lhe enviar mensagens com conselhos médicos.

"Vocês têm de confiar em mim, eu tenho muito bons médicos, que sabem o que estão a fazer. Há muito mais do que você podem imaginar. Eu partilho muito, mas não absolutamente tudo. Então acreditem em mim quando digo que eles sabem", apela.

Por fim, a mais real atualização sobre o seu estado de saúde. "Podemos dizer que minha placenta está muito, muito fraca. Mas sinto-me muito bem. O bebé está tão saudável, a ficar mais forte que a Luna ou o Miles. Mexe-se muito", garante a modelo, dando conta que o bebé é "maravilhoso" e "forte".

Chrissy Teigen eJohn Legend, recorde-se, já são pais Luna e Miles.

Leia Também: Grávida, Chrissy Teigen surpreendida com bolo em forma de placenta