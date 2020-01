Grávida do primeiro filho, Benedita Pereira, de 34 anos, tem feito tudo para não se desleixar no que diz respeito aos cuidados com o corpo. Aos sete meses de gestação, a atriz ainda treina no ginásio.

Aliás, foi precisamente durante o treino desta segunda-feira que a futura mamã exibiu a sua barriguinha de grávida. E que grande que está.

Recorde-se que o bebé de Benedita, cujo sexo e nome não foram ainda revelados, é fruto da relação com Francisco Roldão da Cruz.

