Ashley Graham, de 33 anos, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia em que aparece sem roupa.

Uma imagem onde exibe a já grande 'barriguinha' de grávida, estando à espera do segundo filho em comum com o marido, Justin Ervin.

A foto foi captada na casa de banho, e a modelo aparece apenas com uma toalha enrolada no cabelo, cobrindo os seios com o braço. Veja na galeria.

Recorde-se que Ashley e Justin já são pais do pequeno Isaac, de um ano.

Leia Também: Ashley Graham prepara-se para ser mãe pela segunda vez