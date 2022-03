Graça Peralta foi convidada do programa 'Júlia' desta sexta-feira a propósito da estreia da nova edição do 'Casados à Primeira Vista', onde se tornou conhecida do grande público.

Numa conversa dominada pelo tema do amor, Andreia Rodrigues, que esteve a conduzir a emissão, perguntou à convidada "como está o seu coração" neste momento.

"Está preenchido por mim. Mas não está fechado", respondeu Graça, garantindo que continua esperançosa em encontrar um companheiro.

Graça Peralta contou ainda s filhos "adoraram" que tivesse entrado programa da SIC, em 2018, e "gostam muito de José Luís", o companheiro que conheceu na experiência.

O relacionamento entre ambos acabou por não durar, mas ambos mantém uma bonita amizade.

