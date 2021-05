Manuel Luís Goucha foi surpreendido em direto no programa 'Cristina ComVida' desta quarta-feira com uma pergunta que o levou a abrir o coração. "Já te imaginavas a viver sem ele?", quis saber Cristina Ferreira, referindo-se ao marido do apresentador, Rui Oliveira, que também participou no formato.

"Ao fim de 22 anos? Não", reagiu de imediato Goucha.

"Ao fim de 22 anos é difícil imaginar a minha vida sem ele, mesmo que não estejamos sempre juntos", continuou, explicando que durante a semana o marido passa grande parte do tempo no monte de ambos no Alentejo, enquanto Goucha fica na casa de Sintra para apresentar diariamente o seu programa.

Apesar da distância, o comunicador garante: "Estamos sempre em contacto um com o outro".

Reveja aqui as palavras de Manuel Luís Goucha.

