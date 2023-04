Esta semana, Manuel Luís Goucha foi convidado de Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques n'As Três da Manhã', na rádio Renascença. Apresentador e radialistas aproveitaram a ocasião para encenar um momento no qual as comunicadoras estariam mal informadas sobre a vida de Goucha, não passando tudo de uma brincadeira.

Recordando precisamente o vídeo desse momento, Manuel escreveu na sua página de Instagram:

"Foi ontem com as 'três da manhã' depois de uma conversa animada e com perguntas provocadoras. Digam lá se não representámos bem?", questionou.

Goucha abordou os mais diversos assuntos, desde o seu alegado 'arrufo' com Teresa Guilherme, passando pelo novo desafio profissional do marido até ao seu futuro na TVI.