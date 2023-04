Manuel Luís Goucha mostrou-se sem medos e pronto para responder às perguntas mais atrevidas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' das manhãs da rádio Renascença.

"O que é que te envergonha mais no teu marido? Eles gostar de touradas ou fazer um programa na CMTV com a Maya e o Quintino Aires?", questionou Ana Galvão.

"O Rui não me envergonha, mas às vezes deixa-me em posições desconfortáveis, porque diz coisas sem filtro e que podem gerar polémica, mas é ele. Eu não me meto neste projeto do Rui, só lhe disse 'se queres fazer televisão, faz, aproveita o desafio, e das duas uma: ou te corre bem e continuas ou te corre muito mal, tiras daí o sentido e não tens nada a perder'", sublinha.

"O ele ser aficionado... essa é uma discussão que não me leva a lado nenhum. Eles argumentam com a tradição e a cultura e nós argumentamos de outra maneira. Não vale a pena. Ele vai às corridas de touros todas e eu assino todos os abaixo-assinados contra", completa.

Nesta entrevista, o apresentador da TVI falou ainda sobre o 'arrufo' com Teresa Guilherme e o seu futuro no canal.

