Manuel Luís Goucha foi o grande convidado da emissão desta quarta-feira, dia 19 de abril, do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença. Para além de ter falado sobre a polémica com Teresa Guilherme e de uma decisão polémica da TVI, o apresentador também foi questionado acerca da reforma.

Na rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter de Perguntar', Inês Lopes Gonçalves fez a Goucha a seguinte pergunta: "Estás sempre a anunciar que te vais reformar, mas nunca mais sais. Tens medo de deixar a TVI entregue ao Zé Lopes e ao Rúben Rua?".

Goucha, entre risos, respondeu assim: "Não. Eu nunca disse que me reformava, porque eu é que sei quando vou deixar de fazer televisão, que é quando me apetecer. O que disse é que gostaria de deixar o ritmo diário porque quero fazer outras coisas".

O apresentador sublinhou ainda que não é "funcionário da TVI", sendo que presta um serviço ao canal. "Sou empregado de mim próprio", esclareceu.

