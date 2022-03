Sem conseguir ficar indiferente à guerra na Ucrânia, Manuel Luís Goucha assinalou o Dia da Mulher de forma simbólica. O apresentador recordou com carinho e preocupação a sua antiga empregada ucraniana.

"Nos últimos dias temos falado muito da Myra, uma ucraniana que há 20 anos trabalhou na nossa casa. E fazêmo-lo com um aperto no coração. Que será feito da Myra e dos dela?", começou por escrever.

"Era uma força da natureza, esfuziante, trabalhadora e apesar de, inicialmente, não saber falar inglês, menos ainda português, entendiamo-nos sobretudo através das gargalhadas, e do carinho e da confiança que foi crescendo entre nós", recordou.

O apresentador lembrou ainda com emoção o dia em que a funcionária se despediu e regressou ao país Natal na companhia do marido. "Um dia confiou-nos à guarda uns bons milhares de euros que havia amealhado ao longo de muitos meses de trabalho e à custa certamente de muitos sacrifícios. Dinheiro suficiente para regressar à sua Ucrânia amada. Esse era o objetivo da Myra e do seu marido, regressar à terra que os viu nascer, onde haviam ficado os filhos, tal qual os portugueses que um dia também tiveram de sair do seu país à procura de uma vida melhor sempre com vista ao regresso. Despediu-se em lágrimas e não mais soubemos dela".

"Hoje são nossas as lágrimas pela Myra e por todas as mulheres da Ucrânia, as que defendem nas ruas a sua pátria, as que atravessam as fronteiras com os seus filhos, garantindo assim o futuro da Ucrânia", rematou.

Mais tarde, o apresentador da TVI regressou à rede social para partilhar um vídeo em jeito de homenagem a todas as mulheres ucranianas que estão a ajudar a combater as invasões russas.

