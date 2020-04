Juju Teofilo tornou-se conhecida durante esta quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. Trata-se de uma criança brasileira protagonista de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais e no qual esta afirmava que queria sair e ver as amigas.

Ora, esta segunda-feira, dia 6, foi mostrado um outro vídeo gravado pela menina no qual esta se dirigia diretamente a Manuel Luís Goucha.

Depois de ter feito algumas recomendações ligadas à higiene, Juju ainda dedicou uma música ao apresentador.

Ora veja!

